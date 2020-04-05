İdlib'e kirpi sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi sürüyor.
|05 Nisan 2020 20:22
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi sürüyor.
Kirpi olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geçti.
Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara maske dağıtılacak
05 Nisan 2020 21:22
|Ankara Valiliği duyurdu: 24 bin 368 aileye ödendi
05 Nisan 2020 21:12
|Koronavirüs önlemi! Jandarma giriş-çıkışları kapattı
05 Nisan 2020 21:07
|Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi ertelendi
05 Nisan 2020 20:17
|Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor
05 Nisan 2020 20:08
|EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
05 Nisan 2020 19:55
|İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi
05 Nisan 2020 18:51
|Sahilde yürüyüş pahalıya patladı!
05 Nisan 2020 18:46
|Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi
05 Nisan 2020 18:18
|Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
05 Nisan 2020 17:48