TANAP'tan kampanyaya 500 bin dolarlık destek
|05 Nisan 2020 20:27
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Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Doğalgaz İletim AŞ, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin dolar ile katkı sağladı.
TANAP Doğalgaz İletim AŞ'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döneme şahit olunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İçinden geçtiğimiz bu zorlu sürecin milli birlik ve dayanışma içinde aşılacağına inanıyor, salgına karşı Türkiye'nin dört bir yanında haftalardır büyük bir mücadele veren fedakar doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin dolar (3.345.000 lira) ile biz de katılıyor ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz."
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