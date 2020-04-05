1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TANAP'tan kampanyaya 500 bin dolarlık destek

 05 Nisan 2020 20:27
Yazdır
TANAP'tan kampanyaya 500 bin dolarlık destek

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Doğalgaz İletim AŞ, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin dolar ile katkı sağladı.

TANAP Doğalgaz İletim AŞ'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döneme şahit olunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçinden geçtiğimiz bu zorlu sürecin milli birlik ve dayanışma içinde aşılacağına inanıyor, salgına karşı Türkiye'nin dört bir yanında haftalardır büyük bir mücadele veren fedakar doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin dolar (3.345.000 lira) ile biz de katılıyor ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsle mücadelede önemli adım: Üretime başlandı
05 Nisan 2020 20:57		 Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor
05 Nisan 2020 20:47
'Sabiha Gökçen'de çalışan kimse işini kaybetmeyecek'
05 Nisan 2020 20:42		 14 yıl atıl kalan fabrika, salgında imdada yetişti
05 Nisan 2020 19:22
İşte Google'ın Türkiye hareketlilik raporu
05 Nisan 2020 18:08		 Beşiktaş'tan kampanyaya 1 milyon 903 bin TL bağış
05 Nisan 2020 17:43
Koronavirüs nedeniyle levrek, çupra, somon yok satıyor
04 Nisan 2020 21:36		 Koronavirüse karşı 'jel kolonya'
04 Nisan 2020 21:31
Tarım Kredi sözleşmeli üretimde hedef büyüttü
04 Nisan 2020 20:12		 'Hızlı tanı kiti'nin geliştirilebilmesi için seferber oldular
04 Nisan 2020 20:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:40 - Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına maske desteği21:34 - 800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu21:28 - Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım21:22 - Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara maske dağıtılacak21:17 - Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi21:12 - Ankara Valiliği duyurdu: 24 bin 368 aileye ödendi21:07 - Koronavirüs önlemi! Jandarma giriş-çıkışları kapattı21:02 - Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı20:57 - Koronavirüsle mücadelede önemli adım: Üretime başlandı20:52 - 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
20:47 - Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor20:42 - 'Sabiha Gökçen'de çalışan kimse işini kaybetmeyecek'20:37 - Dünya turundaki İngiliz çift İstanbul'da mahsur kaldı20:32 - Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı20:27 - TANAP'tan kampanyaya 500 bin dolarlık destek20:22 - İdlib'e kirpi sevkiyatı20:17 - Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi ertelendi20:12 - Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 4
hoş geldin covid-19 partisi 1
parliament sinema klübü 1
epttavm 2
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
yüz koruyucu siperlik 1
şok market'in büyük ayıbı 2
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
Murat Muratoğlu 1
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam