1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya turundaki İngiliz çift İstanbul'da mahsur kaldı

Dünya turunun İstanbul bölümünde koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırların kapanmasıyla İstanbul'da kalan İngiliz çift, kendilerini karavanlarının içerisinde karantinaya alırken, çifte bu süreçte Türk komşular yardımcı oluyor
 05 Nisan 2020 20:37
Yazdır
Dünya turundaki İngiliz çift İstanbul'da mahsur kaldı

Dünya turundaki İngiliz Marianne ve Chris Fisher çifti, turlarının İstanbul bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlar kapanınca, Türkiye seyahatlerini uzatmak zorunda kaldı. Karavan içerisinde kendilerini karantinaya alan çift, "Komşular, 'bir şeye ihtiyacınız var mı' diye soruyorlar. Diğer bir komşumuz bize kahve, tatlı ikram ediyor. Çok şanslıyız. Birçok insan şu an virüsle mücadele veriyor. Bu süreçte İstanbul'da sıkışıp kaldığımız için çok memnunuz. Bizce şu an en iyi yerdeyiz." dedi.

Fisher çifti 2018 yılında dünya turuna çıkmaya karar verdi ve karavanlarıyla farklı ülkeleri gezmeye başladı. Trudy adını verdikleri karavan ile İngiltere'den yola çıkan çift, gittikleri yerlerin videosunu çekip "Tread the globe" adlı YouTube kanalında paylaşıyor. Ocak ayında yeni bir güzergahla gezmeye karar veren çift, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiklerinde koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatıldı ve böylece çift Türkiye turunu uzatmak zorunda kaldı.

Koronavirüs tedbirler kapsamında kendilerini karantinaya almak isteyen Fisher çifti, kalacak yer bakınca, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın talimatıyla Fatih Belediyesi Yenikapı Spor Tesisleri'nin otoparkına yerleştirildi. Belediye tarafından elektrik, su gibi ihtiyaçları karşılanan Fisher çifti 17 gündür kendilerini karantinada tutuyor, zorunlu olmadıkça otoparkın dışına çıkmıyor.

- "Sahip olduğumuz her şeyi satıp yola çıktık"

Dünya turu için bütün eşyalarını satan çift, seyahate çıkma öykülerini şöyle anlattı:

"Sahip olduğumuz her şeyi sattık. Arabamız, motosikletimiz, bütün mobilyalarımız... Bu seyahate karar verdik çünkü yakın arkadaşlarımdan biri kalp krizi geçirdi. Marianne'nin en yakın arkadaşı hastalandı ve böbrek nakline ihtiyacı vardı. Marianne ona böbreğini bağışladı ve şunu düşündük; hayat gerçekten çok kısa. Çocuklarımızı orada bıraktık, kiradaki evimizden çıktık ve her şeyimizi sattık. Karavanda yaşayıp dünyayı gezmeye karar verdik. Tüm zamanı seyahat ederek geçiriyoruz. Dünyadaki tüm ülkeleri gezmeye çalışıyoruz."

Karavanla dünya turu yapmanın kendilerinin hayali olduğunu söyleyen Chris Fisher, "Yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'a geldik. İlk günler bazı yerleri keşfettik ve gezdik. Bu sırada İstanbul ile ilgili videolar çekip Youtube kanalımızda yayınladık. Kendi ülkemizde değiliz. Türkiye Cumhurbaşkanı 'evinizde kalın' dediği günden itibaren biz de sorumluluk sahibi olmalıyız. 17 gün içerisinde sadece iki kere yemek alışverişi için çıktık." dedi.

Bulundukları otoparkın etrafındaki evlerde yaşayan komşuların kendileriyle iletişime geçtiklerini belirten Fisher, koronavirüs sürecinde Türkiye'de seyahatlerini uzatmak zorunda kaldıkları için şanslı olduklarını söyledi.

- "Bizce şu an en iyi yerdeyiz"

Fisher, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Komşular, 'bir şeye ihtiyacınız var mı' diye soruyorlar. Diğer komşumuz bize kahve, tatlı ikram ediyor. Sosyal medyadan mesaj atıp bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Çok şanslıyız. Çok fazla insan çok zor durumdalar. Birçok insan şu an virüsle mücadele veriyor. Bu süreçte İstanbul'da sıkışıp kaldığımız için çok memnunuz. Bizce şu an en iyi yerdeyiz."

Komşularla iletişime geçerek Türkçe bazı kelimeler öğrenen Fisher çifti, "Genelde merhaba, nasılsın demeyi öğreniyoruz gittiğimiz ülkede. Tünaydın, nasılsın, teşekkür ederim... Farklı dilleri öğrenmeyi seviyoruz." dedi.

Seyahatleri sırasında farklı kültürleri tanıyıp, yeni insanlarla tanışmak, farklı yiyeceklerin tadına bakmak istediklerini ifade eden Marianne Fisher, önemli olanın seyahat sürecinde yeni bir şeyler öğrenmek ve öğretmek olduğunu söyledi. Fisher, insanlarla iletişimde ise tebessümün önemine değinerek, "Gülümsemek, uluslararası bir dildir. Gülümsemek için herhangi bir lisana ihtiyaç duyulmaz. Sadece kibar olmak yeterli." diye konuştu.

Koronavirüs salgını sebebiyle şu an planlarını tam netleştiremediklerini dile getiren çift, eğer durum düzelirse Karadeniz üzerinden önce Gürcistan'a daha sonra da Rusya'ya giderek seyahatlerine devam edeceklerini belirtti.

Kendilerine yardımcı oldukları için Türk halkına teşekkür eden Fisher çifti, şu mesajı verdi:

"Türklere teşekkür etmek istiyoruz. Birçok destekleyen mesaj aldık. Arkadaşlık olarak destekliyorlar. Bizi davet ediyorlar, yerleri tarif ediyorlar. Hatta bir dişçimiz bile var. İhtiyacınız varsa 'buyrun gelin' diyor. Numaralarını paylaşıyorlar. Burada büyük bir parti verebiliriz, bir köşede mangal yakarız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu
05 Nisan 2020 21:34		 Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı
05 Nisan 2020 21:02
7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
05 Nisan 2020 20:52		 Üniversite öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti
05 Nisan 2020 19:04
Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koronavirüs çıktı
05 Nisan 2020 18:28		 Yaşamını yitiren polis memuru memleketine gönderildi
05 Nisan 2020 18:23
İl hakeminin eşi koronavirüsünü atlattı, sıra hakemde
05 Nisan 2020 17:38		 Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor
05 Nisan 2020 15:52
Radyo programcısı koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı
05 Nisan 2020 14:49		 THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor
05 Nisan 2020 13:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:40 - Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına maske desteği21:34 - 800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu21:28 - Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım21:22 - Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara maske dağıtılacak21:17 - Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi21:12 - Ankara Valiliği duyurdu: 24 bin 368 aileye ödendi21:07 - Koronavirüs önlemi! Jandarma giriş-çıkışları kapattı21:02 - Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı20:57 - Koronavirüsle mücadelede önemli adım: Üretime başlandı20:52 - 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
20:47 - Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor20:42 - 'Sabiha Gökçen'de çalışan kimse işini kaybetmeyecek'20:37 - Dünya turundaki İngiliz çift İstanbul'da mahsur kaldı20:32 - Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı20:27 - TANAP'tan kampanyaya 500 bin dolarlık destek20:22 - İdlib'e kirpi sevkiyatı20:17 - Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi ertelendi20:12 - Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koronavirüs Fırsatçıları 1
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
puhahahaha 1
şok market'in büyük ayıbı 2
ab'nin birlik olamaması 1
hoş geldin covid-19 partisi 1
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 2
grup yorum 4
epttavm 2
mem.net sözlük cafe 21
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam