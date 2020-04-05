'Sabiha Gökçen'de çalışan kimse işini kaybetmeyecek'

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, uçuşları geçici bir süreyle durdurulan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan hiç kimsenin işini kaybetmeyeceğini söyledi.

Göral, katıldığı bir Youtube canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüm uçuşların 27 Mart Pazartesi gününden itibaren geçici süreyle durdurulduğunu hatırlatan Göral, mevcut kriz ortamından çıkabilmek için çalışanlarının en az hasar görebileceği modellemeyi kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Göral, "Elbette biz de tüm sektör temsilcileri gibi birçok radikal önlem aldık. Bu beklenmedik kriz ortamından en az hasarla çıkmak adına. Ama bu önlemleri listelerken, çalışan arkadaşlarımızın en az hasar görebileceği modellemeyi kurmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Havalimanında çalışan hiç kimsenin bu süreçte işini kaybetmeyeceğinin altını çizen Göral şöyle konuştu:

"Bir kere arkadaşlarımıza şu teminatı verdik; Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Bu bizim açımızdan çok net. Açıkça kimse işini kaybetmeyecek. Aldığımız birçok önlem var, birçok tasarruf tedbiri var. Ancak tasarruf tedbirleri arasında çalışan arkadaşlarımızın hakları, menfaatleri en alt sırada. Biz buna dokunmamayı tercih ettik. Diğer tasarruf önlemleriyle bu zor durumdan çıkarmaya çalışacağız kendimizi. Bu süreçte devletimizin uyguladığı destek paketleri çerçevesinde kısa çalışma ödeneğine de başvurduk. Bu da bize finansal anlamda büyük bir fayda sağlayacak."

- "Pist bakım işlemleri tamamlanacak"

Mevcut pistin bakım onarım faaliyetlerinin yapılabilmesi için pistin gece saatlerinde hafta içi günlerde üç saat, hafta sonlarında ise dört buçuk saat kapalı kalmak zorunda kaldığını hatırlatan Göral, havalimanının uçuşlara kapalı olacağı süre içerisinde pistin bakım işlemlerini tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Göral, "Geçtiğimiz hafta sonu havalimanı otoritemiz HEAŞ'la bir istişare yaptık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze bir başvuruda bulunduk. Zaten nisan ayında uçuş olmayacak bunu biliyoruz. Bari dedik, biz hem mevcut pistin bakımını yirmi dört saate yayalım ve önümüzdeki altı ayda devam etmesi planlanan bakım faaliyetlerini bu bir ayda bitirelim. Bu bizim için büyük avantaj olacak." ifadelerini kullandı.

Kasım ayında faaliyete girmesi planlanan ikinci pist inşaatının da devam ettiğini aktaran Göral, bakım onarım çalışmalarının bitmesiyle kasım ayında her iki pistin de faal olabileceğini kaydetti. Göral, "Bir aksilik olmazsa bu senenin kasım ayında ikinci pistimiz hizmete girecek. Bize ciddi bir rahatlık getirecek. Normalde planlamaya göre ikinci pist hizmete girdiğinde mevcut pist bakım için birkaç ay kapatılacaktı. Şimdi bu durum da ortadan kalkmış oldu. Bu bir ay içerisinde bütün bakım faaliyetlerini tamamlarsak hem gece kapanışları sona erecek, mevcut pist yirmi dört saat hizmet veriyor olacak hem de ikinci pist bittiğinde, kasım ayında hizmete girdiğinde iki pistimiz hiç kapanmadan faal olacak." diye konuştu.

İkinci terminal inşaatı hakkında da açıklamalarda bulunan Göral, şunları kaydetti:

"Yatırım planlamalarının bazılarını ötelememiz, kısmen iptal etmemiz bile gerekti bu durumda. Ama ikinci terminal projesi bizim için çok hayati, çok önemli. Dolayısıyla onda herhangi bir iptal ya da küçültme, daraltma söz konusu değil. Hatta tam tersi geçen hafta yine bağlı bulunduğumuz idaredeki havalimanının sahibi kurum Savunma Sanayi Başkanlığımızla video konferans görüşmesi yaptık. İkinci terminal projemizin takvimini biraz genişletmekle, yaymakla beraber hali hazırda devam ettiriyoruz. İkinci pist bittiğinde hava trafiği kapasitemiz yüzde 60-70 artacak. Hava trafiği kapasitemizin artışıyla beraber mutlaka terminal kapasitesini bu oranda arttırmamız gerekecek. Bizim hedefimiz aslında bu sene haziran ayında kazmayı vurmaktı. Bir buçuk yıllık inşaat süresi sonrası 2022'nin en geç ikinci çeyreğinde ikinci terminali hizmete almaktı. Ancak şimdi bu sene bu yatırımı başlatmayacağız. Ama 2021'in en geç ikinci çeyreğinde mutlaka ikinci terminal inşaatımıza başlayacağız. 2022'nin sonuna yetiştirmeye gayret edeceğiz."