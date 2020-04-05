7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 91'e yükseldiğini belirtirken, vakalardan birinin 7 yaşındaki çocuk olduğunu açıkladı.
|05 Nisan 2020 20:52
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 91'e yükseldiğini belirtirken, vakalardan birinin 7 yaşındaki çocuk olduğunu açıkladı.
İKİSİ ÖĞRENCİ, BİRİ 7 YAŞINDA
Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de bugün yapılan 238 testte, 3 pozitif vaka saptandığını; toplam test sayısının 2 bin 785'e, toplam pozitif sayısının da 91'e ulaştığını ifade etti.
Bakanı Pilli, bugün Covid-19 testi pozitif çıkan 3 kişiden 2'sinin öğrenci olduğunu belirterek, "Çocuklardan biri 7 yaşında. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınarak tedavisine başlanıldı" dedi.
Bakan Pilli, KKTC vatandaşı olan 7 hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.
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