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Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı

Sivas'ın Zara ilçesinde oturan Kemal Gökkuş (86), emekli maaşından 500 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
 05 Nisan 2020 21:02
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Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı

Sivas'ın Zara ilçesinde oturan Kemal Gökkuş (86), emekli maaşından 500 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Emekli maaşını çekmek için Zara Kaymakanlığı'nı arayan Kemal Gökkuş, Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi. Gökkuş'un isteğini yerine getiren Vefa Sosyal Destek ekipleri maaşını bankadan çekerek kendisine teslim etti. Bu sırada Gökkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istediğini söyledi. Emekli maaşından 500 lirayı Vefa Sosyal Destek ekiplerine teslim etti. Ekipler Gökkuş'a davranışından dolayı teşekkür ederek 500 lirayı kampanya hesabına yatırdı.

Kampanyaya destek olmak istediğini söyleyen Kemal Gökkuş, "500 lira yardımda bulundum. Bulunmaya da her ay devam edeceğim. Almanya'dan emekli oldum. Şimdiye kadar aldıklarımı çocuklarıma harcadım. Bundan sonra devletime ve kendime çalışacağım. Biz bize yeteriz" dedi.

DHA
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