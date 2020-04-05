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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi
 05 Nisan 2020 21:17
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1873 artışla 70 bin 478'e ulaşırken, bakımevlerinde 22 bin 361 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısı 92 bin 839 oldu.

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 140 artışla 6 bin 978'e ve iyileşen kişi sayısı da 16 bin 183'e çıktı.

Salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 5 bin 889'a, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 189'a yükseldi. Böylece toplam ölü sayısı 8 bin 78'e ulaştı.

Hastanelerdeki kapasite sorunu nedeniyle 18 Mart'tan bu yana başka hastanelere taşınan hastaların sayısı 613'e çıktı.

Son 24 saatteki rakamlarda hastanelerde ölüm ve vaka sayısında "düne göre düşüş" yaşandı.

Fransa dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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