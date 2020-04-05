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Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım

Ankara Üniversitesi:- "Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı"- Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş:- "Arkadaşlarımı kutluyorum inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak"
 05 Nisan 2020 21:28
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Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı açıklandı.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Aykut Özkul'un çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Kovid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, "Arkadaşlarımı kutluyorum inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ankara Üniversitesindeki çalışmanın Biyoteknoloji Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi Viroloji Laboratuvarlarında yürütüldüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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