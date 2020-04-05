Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına maske desteği
|05 Nisan 2020 21:40
|Yazdır
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmenleri kendi geliştirdikleri bir yöntemle hastanelere tıbbi maske hazırlıyor.
Günlük 500 adet tıbbi maske ürettiklerini söyleyen Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Öğretmeni Murat Kabasakal, "Gönüllü öğretmen arkadaşlarla bir araya gelerek kendi geliştirdiğimiz bir yöntemle tıbbi maske üretiyoruz ve bunları ihtiyacı olan hastanelere ücretsiz olarak gönderiyoruz. 8- 10 gönüllü öğretmen arkadaşımız düzenli olarak çalışıyor. Günlük 400- 500 civarı maske üretiyoruz." dedi.
Kabasakal, maskeleri, Milli Eğitimin belirlediği yerlere veya kendilerine özelden ulaşan kurumlara gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Şu anda kadar Ümraniye Devlet Hastanesi, Kartal Devlet Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi birçok hastaneye hazırladığımız bu maskeleri gönderdik. Trabzon'daki hastanelere de gönderiyoruz. Bu maskelerin masraflarını da kendi cebimizden karşılıyoruz. Bu bir savaş biz de bu savaşta cephaneye hazırlıyoruz."
Bu arada Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen de okul atölyesinde gönüllü öğretmenlere destek ziyaretinde bulunarak, çalışmaları yerinde inceledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fabrika gibi okul
05 Nisan 2020 22:08
|Trabzon Üniversitesinde 8 yeni bölüm açılacak
02 Nisan 2020 17:28
|MEB, cerrahi maske makinesi üretti
31 Mart 2020 18:57
|AÖF ara sınavları online yapılacak
30 Mart 2020 14:42
|Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler
29 Mart 2020 12:56
|Personeli için dezenfektan geliştiren üniversite seri üretime hazırlanıyor
29 Mart 2020 12:29
|Sivas'ta iki okulda 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor
28 Mart 2020 15:13
|Rektör Edibe Sözen görevinden istifa etti
27 Mart 2020 14:45
|Öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürüp maske üretti
26 Mart 2020 20:08
|Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı
26 Mart 2020 19:19