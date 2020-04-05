1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp bağışladı

Bolu'da yaşayan işçi emeklisi 85 yaşındaki Durmuş Türkan, arabası ve deposunu satarak elde ettiği 45 bin lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
 05 Nisan 2020 21:56
Yazdır
Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp bağışladı

Merkeze bağlı Çobankaya köyünde yalnız yaşayan Durmuş Türkan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Mili Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, köye gelerek muhtarla iletişime geçti.

Ekipler muhtarla evine gittikleri Türkan'ın bağışlamak istediği 45 bin lirayı tutanakla teslim aldı.

Bekir Koçyiğit, Türkan'a bağışından dolayı teşekkür ederek "Büyüklerimiz bizim sigortalarımız. Bizler de Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın ve Valimizin selamını sizlere ulaştırıyoruz. Bu bağışı kabul ettik, bunu hesaba yatıracağız." diye konuştu.

Durmuş Türkan da birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Allah devlet, polis, askere ve kamu görevlilerine zeval vermesin. Bir arabam bir de il merkezinde depom vardı. İkisini sattım, 23'er bin liradan 46 bin lira tuttu. Bin lirasını kendime ayırdım. Geri kalanını bağışlıyorum. İnsanlar imkanı olduğu kadar devletimizin arkasında durmalı.

Türkan, vatandaşlara, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymaları ve dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu.

Bolu Valisi Ümit, Türkan'ı telefonla arayarak teşekkür etti

Bağıştan haberdar olan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Türkan'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

Vali Ümit, Türkan'ın anlamlı bir bağış yaptığını belirterek "Bu gönül zenginliğiniz dolayısıyla sizi kutluyorum. Örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Türkan ise "Allah'tan başka kimsem olmadı. Yaşım 85, bir arabam bir de depom vardı, sattım. Bunları bağışlamak istedim. Başımıza bir iş gelirse birincisi Allah, ikincisi devlet var başımızda. Ben buna güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
05 Nisan 2020 23:25		 Entübe ve yoğun bakım yüzdelerinde düşüş devam ediyor
05 Nisan 2020 23:05
Ünlü Yönetmen koronavirüse yakalandı
05 Nisan 2020 22:38		 Babası istemeyince çocuk esirgeme kurumuna gönderildi
05 Nisan 2020 22:18
İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'ye geldi
05 Nisan 2020 22:02		 800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu
05 Nisan 2020 21:34
Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı
05 Nisan 2020 21:02		 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
05 Nisan 2020 20:52
Dünya turundaki İngiliz çift İstanbul'da mahsur kaldı
05 Nisan 2020 20:37		 Üniversite öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti
05 Nisan 2020 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:25 - İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı23:19 - CHP'li Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti23:17 - Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı23:05 - Entübe ve yoğun bakım yüzdelerinde düşüş devam ediyor23:00 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri22:56 - 1157 bedelli asker, 'sosyal mesafe'ye uyularak terhis edildi22:50 - İstanbul'da, serbest kıyafet uygulamasına geçildi22:49 - İletişim Başkanlığı dünya genelindeki vaka sayısını açıkladı22:48 - Kahramanmaraş'ta kumarhane baskını: 15 kişiye ceza22:43 - Koronavirüse yakalanan takım doktoru intihar etti
22:38 - Ünlü Yönetmen koronavirüse yakalandı22:33 - Dev projenin yüzde 67'si bitti22:28 - Bir umutla dükkanlarını açıyorlar22:23 - İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı22:18 - Babası istemeyince çocuk esirgeme kurumuna gönderildi22:13 - Kocaeli Üniversitesinden 'immün plazma' açıklaması22:08 - Fabrika gibi okul22:02 - İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'ye geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
grup yorum 4
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
kendine çay demlemek 2
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
puhahahaha 1
PTT 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
la casa de papel 2
din 2
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 7
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam