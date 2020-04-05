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İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'ye geldi

İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen vatandaş, oturduğu binanın karantinaya alınmasına sebep oldu.
 05 Nisan 2020 22:02
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İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'ye geldi

İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen vatandaş, oturduğu binanın karantinaya alınmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, K.E. isimli şahsa İstanbul'da korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize'ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul'da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı.

K.E.'nin Rize'de bir çok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken, şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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