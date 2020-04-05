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Kahramanmaraş'ta kumarhane baskını: 15 kişiye ceza

Kahramanmaraş'ta, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 15 kişiye toplam 52 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
 05 Nisan 2020 22:48
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Kahramanmaraş'ta kumarhane baskını: 15 kişiye ceza

Kahramanmaraş'ta, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 15 kişiye toplam 52 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri gizli kumarhane olarak faaliyet veren bir işyerini takibe aldı. Ekipler İsmetpaşa Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında bulunan gizli kumarhaneye baskın yaptı.

İçeride kumar oynayan 4 kişi, yer temin eden 1 kişi ve o esnada orada bulunan 10 kişi olmak üzere 15 kişiyi yakaladı. Kumar masası üzerinde 650 lira para ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Şüphelilerin küt tabir edilen kumar oynadıkları tespit edildi.

Kumara yer temin eden Sami G.'ye (64) kumara yer temin etmekten adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye kumar oynamaktan idari işlem başladı. Kumar oynayan 4 kişiye bin 225'er lira ceza olmak üzere 4 bin 900 lira kumar cezası yazıldı.

Polis ekipleri yakalanan 15 kişiye ayrıca mesafe kuralına uymadıkları ve aynı odada bulundukları ve salgın tedbirlerine uymadıkları için adam başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 47 bin 250 lira ceza yazıldı. Olayla ilgili toplamda 52 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
İhlas Haber Ajansı
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