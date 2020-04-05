Kahramanmaraş'ta kumarhane baskını: 15 kişiye ceza
|05 Nisan 2020 22:48
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 15 kişiye toplam 52 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri gizli kumarhane olarak faaliyet veren bir işyerini takibe aldı. Ekipler İsmetpaşa Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında bulunan gizli kumarhaneye baskın yaptı.
İçeride kumar oynayan 4 kişi, yer temin eden 1 kişi ve o esnada orada bulunan 10 kişi olmak üzere 15 kişiyi yakaladı. Kumar masası üzerinde 650 lira para ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Şüphelilerin küt tabir edilen kumar oynadıkları tespit edildi.
Kumara yer temin eden Sami G.'ye (64) kumara yer temin etmekten adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye kumar oynamaktan idari işlem başladı. Kumar oynayan 4 kişiye bin 225'er lira ceza olmak üzere 4 bin 900 lira kumar cezası yazıldı.
Polis ekipleri yakalanan 15 kişiye ayrıca mesafe kuralına uymadıkları ve aynı odada bulundukları ve salgın tedbirlerine uymadıkları için adam başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 47 bin 250 lira ceza yazıldı. Olayla ilgili toplamda 52 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
05 Nisan 2020 23:17
|1157 bedelli asker, 'sosyal mesafe'ye uyularak terhis edildi
05 Nisan 2020 22:56
|Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara maske dağıtılacak
05 Nisan 2020 21:22
|Ankara Valiliği duyurdu: 24 bin 368 aileye ödendi
05 Nisan 2020 21:12
|Koronavirüs önlemi! Jandarma giriş-çıkışları kapattı
05 Nisan 2020 21:07
|İdlib'e kirpi sevkiyatı
05 Nisan 2020 20:22
|Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi ertelendi
05 Nisan 2020 20:17
|Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor
05 Nisan 2020 20:08
|EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
05 Nisan 2020 19:55
|İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi
05 Nisan 2020 18:51