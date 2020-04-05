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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki vaka sayısını açıkladı

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 250 bini geçti, 68 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 257 binin üzerinde kişi iyileşti
 05 Nisan 2020 22:49
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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki vaka sayısını açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 250 bini geçtiği, 68 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 257 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 27.069 574 1042
İtalya 128.948 15.887 21.815
İspanya 130.759 12.418 38.080
ABD
327.871
9.325
16.700
Fransa 89.953 8.078 15.438
Birleşik Krallık
47.806
4.934
135
İran 58.226 3.603 19.736
Çin 81.669 3.329 76.964
Hollanda 17.851 1.766 250
Almanya 98.765 1.524 26.400

Anadolu Ajansı
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