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2020 \ İçişleri Bakanlığı Genelgeleri

İstanbul'da, serbest kıyafet uygulamasına geçildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki kamu personeli için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu
 05 Nisan 2020 22:50
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İstanbul'da, serbest kıyafet uygulamasına geçildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki kamu personeli için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

İstanbul'da, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için SERBEST KIYAFET UYGULAMASI'na geçilmiştir.

Daha önce, ilk olarak Gaziantep, daha sonra da Çanakkale, Çorum, Kırklareli ve Şanlıurfa Valilikleri kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçmişti.
Memurlar.Net
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