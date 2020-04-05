Entübe ve yoğun bakım yüzdelerinde düşüş devam ediyor

Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde hem yoğun bakım hem de entübe hasta sayısını düşürmeye başladı

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre test sayısı her gün düzenli olarak yükseliyor.

Ancak ölüm sayısı da 5 Nisan itibariyle toplamda 574'e varmış durumda.

Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu verilerde, ölüm sayısının ne büyüklükte artacağı, yoğun bakımdaki hasta sayısı ile entübe edilen hasta sayısına bakılarak analiz edilmektedir. Verilere göre yoğun bakım ve netübe edilen hasta sayısındaki artış, yüzdesel olarak, 31 Mart'tan bu yana düşmektedir.

21 Mart 2020 tarihi itibariyle 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Genel olarak getirilen tedbirlerin 10 gün sonra istatistiklere yansıyacağı belirtilmektedir ki, yoğun bakım hasta sayısındaki oransal düşüşün de bu uygulamadan kaynaklandığı analiz ediliyor.

İşte 24 Mart'tan bu yanki veriler

Veriler https://twitter.com/EkmekciFaruk/status/1246854531012534272 adresinden alınmıştır.