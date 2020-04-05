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CHP'li Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapabileceği bu akşam duyuruldu. CHP'li Gaye Usluer, maskelerin evlere teslim edilecek olmasından memnuniyetsizliğini dile getirerek bu durumu "zor ve dolambaçlı" olarak niteledi.
 05 Nisan 2020 23:19
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CHP'li Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile birlikte, pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

Halkın maskeye daha kolay ulaşması için çalışan Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte PTT, ücretsiz maskeleri almak isteyen vatandaşlar için bir web sayfası açtı, sayfadaki formun doldurulmasıyla birlikte maskeler evlere teslim edilecek.

CHP'li Gaye Usluer ilginç tepki
CHP'li Gaye Usluer, maskelerin evlere teslim edilecek olmasından memnuniyetsizliğini dile getirerek bu durumu "zor ve dolambaçlı" olarak niteledi. Usluer, hiçbir eczacının istememesine rağmen ve kuyruklara neden olacak bir yöntem olarak "Eczanelerle anlaşarak maske dağıtımı çok mu zor?" dedi.
Memurlar.Net
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