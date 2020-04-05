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İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
 05 Nisan 2020 23:25
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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