İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Covid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 250 bini geçtiği, 68 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 257 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla korona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

"Türkiye'de 27 bin 069 vaka, 574 ölüm, bin 42 kişi taburcu oldu. İtalya'da 128 bin 948 vaka, 15 bin 887 ölüm, 21 bin 815 kişi taburcu oldu. İspanya'da 130 bin 759 vaka, 12 bin ölüm,38 bin 080 kişi taburcu oldu. Çin'de 81 bin 669 vaka, 3 bin 329 ölüm, 76 bin 964 kişi taburcu oldu. İran 58 bin 226 vaka, 3 bin 603 ölüm, 19 bin 736 kişi taburcu oldu. Fransa'da 89 bin 953 vaka, 8 bin 078 ölüm, 15 bin 438 taburcu kişi oldu. ABD'de 327 bin 871 vaka, 9 bin 325 ölüm, 16 bin 700 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'ta 47 bin 806 vaka, 4 bin 934 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda'da 17 bin 851 vaka, bin 766 ölüm, 250 kişi taburcu oldu. Almanya'da 98 bin 765 vaka, bin 524 ölüm, 26 bin 400 kişi taburcu oldu."