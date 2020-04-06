Öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durduruldu

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 31.03.2020 tarih ve 6041670 sayılı yazılarıyla, öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alman tedbirler kapsamında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarmm uzaktan eğitim süreci 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup öğrencilerimiz bu süreçte uzaktan eğitim yolu ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 12 nci Maddesi hükümleri ile Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 37 nci maddesi hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri yapılmaktadır.

Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olması, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alman tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliğinin azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlan arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur.

Ahmet KANDEMİR