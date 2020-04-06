Öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durduruldu
|06 Nisan 2020 00:36
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 31.03.2020 tarih ve 6041670 sayılı yazılarıyla, öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu.
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alman tedbirler kapsamında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarmm uzaktan eğitim süreci 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup öğrencilerimiz bu süreçte uzaktan eğitim yolu ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedirler.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 12 nci Maddesi hükümleri ile Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 37 nci maddesi hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri yapılmaktadır.
Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olması, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alman tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliğinin azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlan arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur.
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TYP çalışanlarına sunulacak İSG hizmetleri görevlendirilen kurumlar tarafından karşılanacak
06 Nisan 2020 01:06
|Uyum sınıfı eğitimleri de EBA'da
06 Nisan 2020 01:02
|Meslek lisesi öğrencilerininde uzaktan eğitimi de EBA üzerinden yaptılar
06 Nisan 2020 00:54
|MEB: Çıraklık öğrencileri de Eba TV'yi izleyebilir
31 Mart 2020 01:13
|MEB'den öğrenci burs ücretleri açıklaması
30 Mart 2020 17:42
|MEB, çalışanların serbest kıyafet geçmesini istedi
30 Mart 2020 14:00
|MEB, okul öncesi aidat ücretlerinin alınmayacağını açıkladı
30 Mart 2020 11:30
|Yeni atanan sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
30 Mart 2020 10:34
|MEB, özel okul bursluluk sınavlarını iptal etti
30 Mart 2020 10:32
|MEB, Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bazı tedbirler aldı
23 Mart 2020 09:00