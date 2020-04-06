Meslek lisesi öğrencilerininde uzaktan eğitimi de EBA üzerinden yaptılar
|06 Nisan 2020 00:54
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 26.03.2020 tarih ve 5925636 sayılı yazılarıyla Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Okul/Kurum Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde EBA üzerinden yapılacagını açıkladı.
Dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Ülkemizde bazı tedbirler alınmasına karar verilmiş, bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edileceği bildirilmiştir. Bu süreçte mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurumlarda öğrenim gören çırak öğrencilerin uzaktan eğitimlerinin nasıl yapılacağına dair tereddüte düşüldüğü Bakanlığımıza iletilmiştir.
Bu kapsamda, https://www.eba.gov.tr adresinde lise sekmesi altında "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim" okul türü bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurumlarımızda öğrenim gören çırak öğrencilerimizin de https://www.eba.gov.tr adresindeki EBA TV/LİSE sekmesi altında yayınlanan program doğrultusunda, kendi sınıflarındaki derslerini EBA TV' den takip etmeleri gerekmektedir.
Ahmet KANDEMİR
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