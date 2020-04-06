Uyum sınıfı eğitimleri de EBA'da

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreçte de uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. Yabancı öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Uyumunun artırılması amacıyla ilgi Genelge kapsamında uyum sınıfları açılmıştır.

Eğitime ara verilmesi sonrasında Bakanlığımızın başlattığı "evden eğitim" uygulaması kapsamında uyum sınıfı öğrencilerine yönelik "Uyum için Türkçe" başlığıyla uzaktan eğitim ders videoları hazırlanmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesi için ayrı ayrı hazırlanan ders videoları 30 Mart 2020 itibarıyla TRT-EBA TV İlkokul ve Ortaokul için saat 13.30-14.00, Lise kanallarında saat 15.00-15.30 arasında yayınlanacaktır. Tekrarı ise saat 19.00-19.30 arasında olacaktır.Yayın saati değişikliklerini eba.gov.tr adresinden kontrol edilebilecektir.

Ahmet KANDEMİR