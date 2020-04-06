TYP çalışanlarına sunulacak İSG hizmetleri görevlendirilen kurumlar tarafından karşılanacak

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personelin, koronavirüs (Covid-19) salgını süresince ihtiyaç duyulması halinde farklı kurumlarda görevlendirilmesi hususu ilgi (c) yazı ile Valiliklerin takdirine bırakılmaktadır.

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimleri emrinde çalışmakta iken Valilikler tarafından farklı kurumlarda görevlendirilen TYP çalışanlarına sunulması gerekli iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin, görevlendirilen kurumlar tarafından yürütülmesi, ilgi (a) ve (b) Kanun uygulamaları, İSG hizmetlerinin yerinde sunulması, iş yerine ve çalışma alanına özgü tehlike ve risklerin yönetilmesi, çalışanın sağlığının ve güvenliğinin korunması bakımından gerekli görülmektedir.

Bu kapsamda, bulunan TYP çalışanlarına sunulacak İSG hizmetleri görevlendirilen kurumlar tarafından karşılanacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Büroları tarafından süreçlerin takibinin yapılması ve izlenmesi mümkün bulunmadığından, Bakanlığımızı hukuki ve idari yükümlülük altında bırakacak iş ve işlemlere mahal verilmemesi önemli görülmektedir.

Ahmet KANDEMİR