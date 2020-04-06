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Özel öğretim kurumları da eğitimlerini uzaktan öğretim yoluyla yapabilecek.

 06 Nisan 2020 01:15
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Özel öğretim kurumları da eğitimlerini uzaktan öğretim yoluyla yapabilecek.

Koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımızca verilen ara süresince 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet yürüten özel çeşitli kurslar, özel hizmet içi eğitim merkezleri, özel uzaktan öğretim kurslarının uyguladığı programlarının sadece teoriye yönelik derslerinin söz konusu kurumlar uzaktan öğretime yönelik yeterli alt yapılarının bulunması halinde kurumların ve kurumda kaydı bulunan kursiyerlerinin de talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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