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Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, görülen belirtiler üzerine Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle test yaptırdı.
 06 Nisan 2020 01:55
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Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, görülen belirtiler üzerine Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle test yaptırdı. Ömür, yapılan test sonucu pozitif çıkınca gözlem altına alındı.

Ömür'ün, evinde 14 gün boyunca kendini izolasyona aldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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