Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, görülen belirtiler üzerine Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle test yaptırdı.
|06 Nisan 2020 01:55
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