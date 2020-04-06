Sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında halay çektiler
|06 Nisan 2020 01:57
|Yazdır
Ankara'nın Mamak ilçesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.
Görüntüler Cumartesi akşamı Ankara'nın Mamak ilçesi, Misket Mahallesi'nde çekildi. İddialara göre, yakınlarının evde yaptıkları nişana katılan bir grup kadın, eğlenmek için sosyal mesafe kuralına uymadan yol ortasında hayal çekti. Görüntülerde, kadınların hiçbir uyarıya aldırış etmeden, maske takmayarak, el ele tutuşup bir süre halay çekerek eğlenmeye devam ettikleri görüldü. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da, serbest kıyafet uygulamasına geçildi
05 Nisan 2020 22:50
|Bir umutla dükkanlarını açıyorlar
05 Nisan 2020 22:28
|İzmir'de pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
05 Nisan 2020 18:13
|İstanbul'un meydanlarında 'koronavirüs sessizliği'
05 Nisan 2020 15:48
|Sabah akşam parkta toplanıyorlardı... Polis harekete geçti
05 Nisan 2020 15:32
|Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi konulan 71 hastanın takibi devam ediyor
05 Nisan 2020 14:52
|Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Köye girmek yasak
05 Nisan 2020 14:41
|Belediye, sağlıkçılar için otel kiraladı
05 Nisan 2020 14:28
|HCS Genel Müdürü Yılmaz koronavirüsten hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 14:25
|Bolu'da iki cadde yayalara kapatıldı
05 Nisan 2020 13:20