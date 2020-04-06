Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için koronavirüs toplantısı yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
|06 Nisan 2020 03:50
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İletişim Başkanı Altun AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
06 Nisan 2020 00:23
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü
06 Nisan 2020 00:21
|6 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Nisan 2020 00:08
|İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım
05 Nisan 2020 23:39
|CHP'li Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti
05 Nisan 2020 23:19
|İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı
05 Nisan 2020 22:23
|Dr. Baydarol: AB koronavirüs mücadelesinde sınıfta kaldı
05 Nisan 2020 21:46
|Sağlık Bakanlığı: 73 hastamız hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 20:00
|Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı
05 Nisan 2020 19:00
|Bakan Karaismailoğlu: Bitirmesi gerekenler bitirmedi bu yolu
05 Nisan 2020 17:21