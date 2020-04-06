Koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen hasta alkışlarla taburcu edildi
Malatya'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 30 yaşındaki Ömer K. sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek evine uğurlandı. Taburcu edilen Ömer K.'nın 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi
|06 Nisan 2020 06:10
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan hastalardan Ömer K., doktorlar tarafından alkışlarla uğurlandı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, bir sağlık çalışanının, 'Taburcu edildiniz, çıkabilirsiniz' demesinin ardından Ömer K., diğer sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.
Taburcu edilen hastanın, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi. Öte yandan alkışlı uğurlama görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.
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