İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SEYAHAT KISITLAMASI İÇİN İSTİSNALARI İÇEREN GENELGE İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlaması getirilen büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta hangi durumlarda "seyahat kısıtlaması için istisnalar" getirileceği ile ilgili valiliklere ek bir genelge daha gönderdi.