İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?
Koronavirüsün yayılımına set çekmek için 31 kente giriş-çıkış yasağı getirilirken belirli şartları taşıyanların intikaline izin veriliyor. Kaymakamlıklardan alınan seyahat izin belgelerinin geçerlilik süresi de belli oldu.
|06 Nisan 2020 06:41
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Başkent Ankara'da izin süresinin gidişlerde 36, gidiş-dönüşlerde ise 72 saat geçerli olduğu açıklandı. Ankara Valiliğinin açıklamasına göre şu şartları taşıyanlar izin belgesiyle seyahat edebilecek:
* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan
* Doktor randevusu ya da kontrolü olan
* Birinci derece vefatların cenazelerine katılım, cenaze nakil işlemi bulunan
* Şehre son 5 gün içinde gelip kalacak yeri olmadığı için dönmek isteyenler
* Terhis olan askerler
* Özel şirket veya kamudan sözleşmeyle davet yazısı olanlar
* Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
* Yurt dışından gelip 14 günlük karantinayı tamamlayanlar.
Fazlı Şahan
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