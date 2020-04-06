1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terhis edilecek erlerin son durumu belli oldu: Kışladan çık evinde kal

Koronavirüse karşı en etkin önlemlerin alındığı kurumlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terhis edilen erler, kendilerini evde 14 gün karantina altında tutmaları kaydıyla memleketlerine yollanıyor.
 06 Nisan 2020 07:05
Yazdır
Terhis edilecek erlerin son durumu belli oldu: Kışladan çık evinde kal

Yükümlülerin terhisleri yaklaşık 1 hafta önce başladı. Terhisler nisan ayı sonuna kadar devam edecek. 31 ile getirilen seyahat yasağı terhis olan askerleri kapsamıyor. Birlik komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyon halinde terhis edilen erleri evlerine ulaştıracak. Vatani görevini yerine getiren yükümlülerin askerliğe kabulden evlerine ulaştırılması sürecinde alınan tedbirlerin ayrıntıları şöyle:

14 GÜN KIŞLA 14 GÜN EV

Kışlalarda, yeni katılan ve terhisi yaklaşan yükümlüler için ayrı koğuşlar ve ayrı yemekhaneler planlandı. Yükümlüler birliklerine teslim olduklarında ayrıntılı sağlık taramasından geçiriliyor, sonuçları temiz çıkanlar gözetim koğuşlarında 14 gün izolasyon uygulanıp takip ediliyorlar. Terhisine 14 gün kalan askerler de yine ayrıntılı bir sağlık muayenesine tabi tutuluyor ve testleri temiz çıkanlar askerlikteki son günlerini gözetim koğuşlarında geçiriyorlar. Terhis gününden bir gün önce yapılan sağlık taramasından da sorunsuz geçen yükümlüler evlerine gönderiliyor.

SON EMİR: EVDE KAL

Evlerine giden yükümlüler için de 14 gün ev karantinası süreci başlıyor. Kışladan çıkarken yükümlüye, 14 gün evinde kalması gerektiği, kimseyle temas etmemesi gerektiği konusunda Sağlık Bakanlığı uyarılarını içeren tebligat yapılıyor ve belge imzalatılıyor. Yükümlüye komutanlarının verdiği son emir/talimat ise kurallara uyup evde kalması.

KONTROLLÜ SEYAHAT

Terhis olan yükümlülerin evlerine ulaştırılması konusunda koordinasyon, ilgili birlik komutanları, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla sağlanıyor. Askerlerin seyahat izinleri, havaalanı, otogar veya tren garlarındaki yetkili masalara bu izinlerin bildirilmesi birlik komutanları tarafından yapılıyor. Askeri araçlarla otogar/havaalanı ya da tren garlarına taşınan terhis erlerin gidecekleri ilin valilik ve kaymakamlıklarına da gerekli bildirimler yapılıyor. Evleri, giriş-çıkışı yasaklanan 31 ilde olan terhis askerler de İçişleri Bakanlığı ile gerekli koordinasyonlar sağlanmak suretiyle evlerine ulaştırılıyorlar. Otobüs, tren ya da uçak kalkmadığı durumlarda da gerekli planlamalar koordinasyon merkezlerinde yapılıyor.

POZİTİF ÇIKAN HASTANEYE

Kışlalardaki bu uygulamaların herhangi bir aşamasında teşhis konulan yükümlüler ise Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde tedaviye gönderiliyor. Hastaneye yatma ya da ev karantinası olsun sözkonusu tedavi süreci askerlik süresi içinde kabul ediliyor. Örneğin terhisine 14 gün kala sağlık taramasında bulguya rastlanan bir asker kışladan çıkıp hastanelere sevkediliyor ancak 14 günlük bu süreç askerlik süresi içinde sayılarak terhis işlemleri normal vaktinde yapılıyor.

YIĞILMA SÖZKONUSU DEĞİL

Askere alırken de yüklü bir alım olmaması konusuna dikkat ediliyor. Yükümlüler, kışlalara gruplar halinde kabul ediliyor ve her eğitim birliğinin dönem başlangıcı değişiyor. Yine karantina tedbirleri alınmadan önce izne gitmiş olanlar ile izin kullanmayanların terhis süreçleri de farklı olduğundan terhislerde de yığılma yaşanmıyor.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?
06 Nisan 2020 06:41		 Koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen hasta alkışlarla taburcu edildi
06 Nisan 2020 06:10
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
06 Nisan 2020 01:09		 Siirt'te 2 köy ve 3 mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
05 Nisan 2020 23:44
Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
05 Nisan 2020 23:17		 1157 bedelli asker, 'sosyal mesafe'ye uyularak terhis edildi
05 Nisan 2020 22:56
Kahramanmaraş'ta kumarhane baskını: 15 kişiye ceza
05 Nisan 2020 22:48		 Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara maske dağıtılacak
05 Nisan 2020 21:22
Ankara Valiliği duyurdu: 24 bin 368 aileye ödendi
05 Nisan 2020 21:12		 Koronavirüs önlemi! Jandarma giriş-çıkışları kapattı
05 Nisan 2020 21:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:05 - Terhis edilecek erlerin son durumu belli oldu: Kışladan çık evinde kal06:51 - Evlere gidiyorsan dükkanı kapatmanın anlamı ne?06:41 - İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?06:38 - Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay bilim kuruluna davet edildi06:31 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:10 - Koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen hasta alkışlarla taburcu edildi05:16 - BM'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı03:50 - Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için koronavirüs toplantısı yaptı02:10 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:57 - Sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında halay çektiler
01:55 - Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı01:15 - Özel öğretim kurumları da eğitimlerini uzaktan öğretim yoluyla yapabilecek.01:09 - Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak01:06 - TYP çalışanlarına sunulacak İSG hizmetleri görevlendirilen kurumlar tarafından karşılanacak01:02 - Uyum sınıfı eğitimleri de EBA'da00:54 - Meslek lisesi öğrencilerininde uzaktan eğitimi de EBA üzerinden yaptılar00:36 - Öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durduruldu00:23 - İletişim Başkanı Altun AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!
Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Özel öğretim kurumları da eğitimlerini uzaktan öğretim yoluyla yapabilecek.
Öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durduruldu
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için koronavirüs toplantısı yaptı
Meslek lisesi öğrencilerininde uzaktan eğitimi de EBA üzerinden yaptılar
6 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
TYP çalışanlarına sunulacak İSG hizmetleri görevlendirilen kurumlar tarafından karşılanacak
Uyum sınıfı eğitimleri de EBA'da
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüz koruyucu siperlik 1
şok market'in büyük ayıbı 3
din 2
Teslimiyet 1
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 1
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
kendine çay demlemek 2
hisya 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
ab'nin birlik olamaması 1
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 64 sağlık personeli alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam