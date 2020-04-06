'Ceketimizi satarız işçimizi çıkarmayız'

Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK), tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yapmıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin başını çektiği çatı kuruluşlar; "Şimdi hep birlikte diyoruz ki; çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde... Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir" görüşünü vurgulamıştı. Bu duruş, Türkiye'nin dört bir yanında ve bütün sektörler tarafından büyük karşılık gördü.

ÖNCE SAKİN OLALIM

Geçen hafta "Kimseyi göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya zorlamayacağız" açıklaması ile öne çıkan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt; yaşanan durumun, sıradan ekonomik krizden çok zor olduğunu belirterek "Elimizde 300-400 araç kaldı. Sakin olmak lazım. Yanlış hareketlerde bulunmaması gerekiyor firmaların. En kötü senaryoya göre de hazırlığın yapılması gerekiyor. İnsanlığa karşı tehdit var. Bunu, insanlığın kurtuluş savaşı olarak görüyorum" dedi.

ARABA, YAZLIK GİDER!..

Maden, Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu da "Bugün işçi çıkarmak, çalışana ne halin varsa gör demek çok yanlış olur. Çünkü bugünkü ortamda yeni bir iş bulmak hiç kolay değil. Gerekirse arabamı satacağım. İşler daha da kötüye giderse, yazlığımı satacağım. Ama bir şeyi asla yapmayacağım. Hiçbir çalışanımı işten çıkarmayacağım. Bu kara günde çalışanımızı sahiplenmeyeceğiz de, ne zaman sahipleneceğiz" diye konuştu.

EKMEĞİMİZİ PAYLAŞTIK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise, sektörün 100 bin kişiyi istihdam ettiğini ve bu istihdamın korunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: Bizler için bilançomuzun en önemli değeri, işimizi birlikte büyütüp, ekmeğimizi beraber bölüştüğümüz mesai arkadaşlarımız. Gerekirse ceketimizi satıp, altımızdaki arabayı satıp, mesai arkadaşlarımıza muhakkak sahip çıkmamız lazım. Özellikle Kredi Garanti Fonu ve Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının bir an önce pozitif bir şekilde sonuçlanması çok önemli. Bu ikisi, işsizlik adına kırılma noktaları.