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IMF: Bu kriz önceki krizler gibi değil

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Bu kriz önceki krizler gibi değil." dedi
 06 Nisan 2020 07:31
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IMF: Bu kriz önceki krizler gibi değil

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronaviris salgınının global ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki global finansal krizden daha kötü olma yolundaki bir resesyonun içine çektiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Georgieva, gelişmiş ekonomileri koronavirüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi.

Georgieva, "Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir resesyondayız. Bu resesyon 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda" diye konuştu.
Memurlar.Net
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