'Şok Marketler' 5 bin istihdam planlıyor
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm gıda ve perakende sektörü, insanların ihtiyaçlarını giderdikleri marketleri açık tutmak, ürünleri her sabah raflara ulaştırmak ve bu zor günlerde toplumun yanında olmak için özveri ve kararlılıkla çalışıyor" dedi.
|06 Nisan 2020 07:52
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Grup şirketlerinin ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirten Ülker şunları söyledi:
Milliyet'in Ekomi Servisinin haberine göre: "Şok Marketler, bu dönemde hem adrese teslimat uygulamasıyla hem de açmayı planladığı yeni mağazalarla birlikte 5 bin kişiyi istihdam etmeyi de hedefliyor. Benzer şekilde Türkiye'nin ilk online süpermarketi istegelsin, büyüklerimize, kronik hastalıkları bulunanlara, bebek bekleyen ailelere ve bu risk grubundaki kişilerle aynı evde yaşayanlara siparişlerini ücretsiz teslim etmeye başladı."
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