'Sinop'a virüs İstanbul'dan geldi'
|06 Nisan 2020 07:45
|Yazdır
Koronavirüs sebebiyle 30 büyükşehir ve maden şehri Zonguldak'a giriş çıkışlar geçici süreyle kapatıldı. Koronavirüsün özellikle 65 yaş üstünde daha tehlikeli olması, Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip illerini akıllara getirdi. TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 18.8 ile Sinop. Sinop'ta iki gün önce vaka sayısı 31 olarak açıklanırken, Sinop'un Boyabat ilçesinde koronavirüs nedeniyle üç köy karantinaya alındı.
Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Bize son gelen bilgi göre 37 vaka ve 3 ölüm var. Boyabat, Erfelek ve Saraydüzü ilçelerinde karantilar mevcut. Halk büyük oranda sokağa çıkma yasağına uyuyor, halk daha da bilinçlendi" dedi. Büyükşehirlerden çıkma yasağı öncesinde İstanbul'u terk edip Sinop'taki köylerine gelen çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Karadeniz, "Yaşanan vakalarımızın yüzde 99'u dışardan gelen vatandaşlardan kaynaklı oldu. İstanbul'a giriş-çıkış yasağı konulması Sinop'u rahatlatacaktır. Sinop'taki tek devlet hastanesi pandemi hastanesi olarak çalışıyor. İlçelerdeki vakalar da merkeze gelerek bu hastanede tedavi altına alınıyor. Belediyemiz rutin olarak dezenfekte ve yardım çalışmalarını sürdürüyor. Valiliğimizle koordineli şekilde çalışıyoruz, sosyal mesafe kuralını vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Evde kal, obez kalma'
06 Nisan 2020 08:30
|601 sağlık çalışanına korona bulaştı: İstanbul'da sayı 200'den fazla
06 Nisan 2020 08:16
|8 bin km uzakta çifte karantina
06 Nisan 2020 08:00
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
06 Nisan 2020 06:31
|BM'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı
06 Nisan 2020 05:16
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06 Nisan 2020 02:10
|Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
06 Nisan 2020 01:55
|İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
05 Nisan 2020 23:25
|Entübe ve yoğun bakım yüzdelerinde düşüş devam ediyor
05 Nisan 2020 23:05
|Ünlü Yönetmen koronavirüse yakalandı
05 Nisan 2020 22:38