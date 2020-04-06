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'Sinop'a virüs İstanbul'dan geldi'

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Sinop'ta koronavirüs vaka sayısı 30'u aştı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İstanbul'da çok sayıda Sinoplunun yaşadığını belirterek, "Yasak öncesinde İstanbul'u terk edip Sinop'taki köylerine gelen çok sayıda kişi oldu. Yaşanan vakalarımızın yüzde 99'u dışardan gelen vatandaşlarımızdan kaynaklı oldu. İstanbul'a giriş-çıkış yasağı konulması Sinop'u rahatlatacaktır" yorumunu yaptı.
 06 Nisan 2020 07:45
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'Sinop'a virüs İstanbul'dan geldi'

Koronavirüs sebebiyle 30 büyükşehir ve maden şehri Zonguldak'a giriş çıkışlar geçici süreyle kapatıldı. Koronavirüsün özellikle 65 yaş üstünde daha tehlikeli olması, Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip illerini akıllara getirdi. TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 18.8 ile Sinop. Sinop'ta iki gün önce vaka sayısı 31 olarak açıklanırken, Sinop'un Boyabat ilçesinde koronavirüs nedeniyle üç köy karantinaya alındı.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Bize son gelen bilgi göre 37 vaka ve 3 ölüm var. Boyabat, Erfelek ve Saraydüzü ilçelerinde karantilar mevcut. Halk büyük oranda sokağa çıkma yasağına uyuyor, halk daha da bilinçlendi" dedi. Büyükşehirlerden çıkma yasağı öncesinde İstanbul'u terk edip Sinop'taki köylerine gelen çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Karadeniz, "Yaşanan vakalarımızın yüzde 99'u dışardan gelen vatandaşlardan kaynaklı oldu. İstanbul'a giriş-çıkış yasağı konulması Sinop'u rahatlatacaktır. Sinop'taki tek devlet hastanesi pandemi hastanesi olarak çalışıyor. İlçelerdeki vakalar da merkeze gelerek bu hastanede tedavi altına alınıyor. Belediyemiz rutin olarak dezenfekte ve yardım çalışmalarını sürdürüyor. Valiliğimizle koordineli şekilde çalışıyoruz, sosyal mesafe kuralını vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.
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