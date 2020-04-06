8 bin km uzakta çifte karantina
|06 Nisan 2020 08:00
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Milliyet'ten Gökhan Karakuş'un haberine göre: İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde deniz hukuku öğretim görevlisi Onur Sabri Durak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde doktorasını yaparken tanıştığı Yi Lu ile evlenmişti. Pekin Üniversitesi Shenzhen Uluslararaşırı Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Yi Lu ile Onur Sabri Durak, yurt dışı görevlerin getirdiği uzun ayrılıklara oğulları Talayhan'ın doğmasıyla birlikte son vererek Şanghay'a taşındı. Çinli büyükanne ve büyükbabanın desteğiyle Talayhan Şanghay'da büyürken, anne Lu gıda güvenliği hukuku, Durak ise deniz hukuku alanlarında eğitim alarak uzmanlaştı. Ocak ayı başında akademik çalışmalar için Çin'den Amerika'ya giden çift, ülkelerindeki salgını uzaktan izledi. Şanghay'a dönmek için İstanbul'a gelen çift, uçuşların iptal edilmesiyle hayal kırıklığına uğradı.
60 gün izolasyon
Tuzla'da yaşadıklarını söyleyen Sabri Durak, çocuklarla internet üzerinden görüşerek özlem giderdiklerini söyledi. Salgın döneminde Talayhan ve eşinin ailesinin 60 gün boyunca neredeyse hiç evden çıkmadan yaşadığını anlatan Durak, "Sokağa alışmış bir çocuğu 2 ay evde tutmak kolay olmadı. Çin'den edindiğimiz tecrübeyle, evden az çıktık ve sosyal ilişkilerimizi azalttık" dedi. Çinli Yi Lu ise şunları söyledi: "3 yaşındaki oğlumun anneye en çok ihtiyaç duyduğu günlerinde yanında değilim. Bu sürecin geçeceğine ve herkesin sevdiklerine kavuşacağına inanarak, kamu sağlığı için 'evde kal' çağrısını yerinde buluyorum. Ülkem Çin'de halk koranavirüsle mücadelede başarılı oldu. Eminim siz de başaracaksınız."
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