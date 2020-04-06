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'Mahkumlar özel santral kurduruyor'

TBMM Adalet Komisyonu'nda infaz paketi görüşülürken, cezaevleri koşullarında bile mahkumların kuralları delerek isteklerine ulaşabildikleri ortaya çıktı
 06 Nisan 2020 08:16
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'Mahkumlar özel santral kurduruyor'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Adalet Komisyonu'nda infaz paketi görüşülürken, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz, mevzuatta boşluk bulunduğunu ve mahkumların santral kurdurup birden fazla kişiyle görüşmeler yapabildiğini açıkladı. Akceviz, "Bu, cezaevlerinde olan şeyler. Bazı mahkümların mesela telefonla ilgili örnek veriyorum, sadece aranılan yerde birisinin bulunmasıyla birden fazla kişiyle konuşmak değil, özel santral kurdurup dışarıyla konuşan mahkümlarımız bile oluyor" diye konuştu.

Ekmekten alkol

Teklifin 44. maddesiyle getirilen "Kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak veya kullanmak" düzenlemesi de tartışma konusu oldu. Komisyon üyeleri cezaevinde alkol kullananlara hücre cezası verilmesinin ağır olduğunu dile getirdiler. Akceviz'in alkol yanıtı ise milletvekillerini şaşkınlığa uğrattı. Akceviz, "Mevzuat boşluğu var. Alkole ilişkin de karşılaştığımız sorunlar var, disipline ilişkin ciddi sıkıntılar oluyor. Buna ilişkin yapılan disiplin hükümleri de infaz hakimlikleri tarafından kanunda yeri olmadığı gerekçesiyle bozuluyor. Bu kanundaki boşluğu doldurmak amacıyla düşünülen bir şey" dedi. Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Hükümlü dışarıdan alkolü nasıl sokuyor içeriye?" diye sordu. Akceviz ise, "Birincisi kendi yapabiliyor, ekmek ve meyve suyuyla bunu mayalamak çok basit" yanıtı verdi. Tunç "İçeride alkol yapan mahkumlar varmış yani" sözleriyle şaşkınlığını ifade etti.
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