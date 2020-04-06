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'Evde kal, obez kalma'

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye eve kapanırken, TBMM Dilekçe ve Obezite Alt Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır'dan "obezite" uyarısı geldi.
 06 Nisan 2020 08:30
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'Evde kal, obez kalma'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: "Evde kal obez kalma" diyen Satır, uzun süre hareketsiz ortamda özellikle hamur işine dayalı beslenmeden uzak durulmasını istedi. Obezite Alt Komisyonu'nun çalışmalarının Türkiye'nin eve kapandığı bir sürece denk geldiğine işaret eden Batır, Türkiye'de her üç yetişkinden ve her dört çocuktan birinde kilo fazlalığı veya obezite mevcut olduğunu belirtti. Satır, şöyle devam etti: "Bugünlerde, alınan tedbirler kapsamında dünya nüfusu evlerinde bulunmakta iken, özellikle Kovid-19'un etkinliğini azaltabilmek için diğer bir 'küresel salgın' olan obezite ile mücadele de akıldan çıkarılmamalıdır. Ülke olarak 'evde kal' diyoruz. Obezite Alt Komisyonu olarak da 'evde kal, sağlıklı kal Türkiye' diyoruz. Obeziteden uzak kal, obez kalma Türkiye. Evde kal obez kalma diyoruz."

'Mutfağı özlemişiz'

Satır, koronavirüs günlerini kendisinin nasıl geçirdiğine ilişkin olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Mutfak ile haşır neşir olduk. Çalışan kadınlar olarak mutfağı özlemişiz. Normal zamanlarda kısa süre ayırdığımız yemek, pasta börek faslına daha fazla vakit ayırmaya başladık. İş dünyasından, akademiden ve siyasetten kadın arkadaşlar ile sohbetlerimde mutluluklarını dile getiriyorlar ancak kilo hassasiyetini de taşıyorlar. Büyük bir şirketin CEO'su kadın arkadaşım 'İçimden canavar bir aşçı çıktı' dedi. Ayrıca bu süreci çocukları mutfakla barıştırmak, hazır fast-food yiyeceklerden kurtarmak için vesile kılabiliriz."
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