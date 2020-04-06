'Evde kal, obez kalma'
|06 Nisan 2020 08:30
|Yazdır
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: "Evde kal obez kalma" diyen Satır, uzun süre hareketsiz ortamda özellikle hamur işine dayalı beslenmeden uzak durulmasını istedi. Obezite Alt Komisyonu'nun çalışmalarının Türkiye'nin eve kapandığı bir sürece denk geldiğine işaret eden Batır, Türkiye'de her üç yetişkinden ve her dört çocuktan birinde kilo fazlalığı veya obezite mevcut olduğunu belirtti. Satır, şöyle devam etti: "Bugünlerde, alınan tedbirler kapsamında dünya nüfusu evlerinde bulunmakta iken, özellikle Kovid-19'un etkinliğini azaltabilmek için diğer bir 'küresel salgın' olan obezite ile mücadele de akıldan çıkarılmamalıdır. Ülke olarak 'evde kal' diyoruz. Obezite Alt Komisyonu olarak da 'evde kal, sağlıklı kal Türkiye' diyoruz. Obeziteden uzak kal, obez kalma Türkiye. Evde kal obez kalma diyoruz."
'Mutfağı özlemişiz'
Satır, koronavirüs günlerini kendisinin nasıl geçirdiğine ilişkin olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Mutfak ile haşır neşir olduk. Çalışan kadınlar olarak mutfağı özlemişiz. Normal zamanlarda kısa süre ayırdığımız yemek, pasta börek faslına daha fazla vakit ayırmaya başladık. İş dünyasından, akademiden ve siyasetten kadın arkadaşlar ile sohbetlerimde mutluluklarını dile getiriyorlar ancak kilo hassasiyetini de taşıyorlar. Büyük bir şirketin CEO'su kadın arkadaşım 'İçimden canavar bir aşçı çıktı' dedi. Ayrıca bu süreci çocukları mutfakla barıştırmak, hazır fast-food yiyeceklerden kurtarmak için vesile kılabiliriz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|601 sağlık çalışanına korona bulaştı: İstanbul'da sayı 200'den fazla
06 Nisan 2020 08:16
|8 bin km uzakta çifte karantina
06 Nisan 2020 08:00
|'Sinop'a virüs İstanbul'dan geldi'
06 Nisan 2020 07:45
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
06 Nisan 2020 06:31
|BM'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı
06 Nisan 2020 05:16
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06 Nisan 2020 02:10
|Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
06 Nisan 2020 01:55
|İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
05 Nisan 2020 23:25
|Entübe ve yoğun bakım yüzdelerinde düşüş devam ediyor
05 Nisan 2020 23:05
|Ünlü Yönetmen koronavirüse yakalandı
05 Nisan 2020 22:38