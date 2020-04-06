601 sağlık çalışanına korona bulaştı: İstanbul'da sayı 200'den fazla

601 sağlık çalışanına corona bulaştı: İstanbul'da sayı 200'den fazla

Mert İnan

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarından 601'inin yeni tip koronavirüs Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğu açıklamasının ardından özellikle üç büyük kentte sağlıkçıların durumu merak konusu olmuş durumda. Sağlık çalışanlarına göre bu rakama Kovid-19 semptomları görülen ancak test sonuçları henüz çıkmamış olan sağlık çalışanları da eklenecek. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ise sadece İstanbul'daki zel hastanelerde 100'den fazla hekimin enfekte olduğunu, kentte virüs bulaşan toplam sağlık çalışanı sayısının ise kent 200'ün üzerine çıktığını açıkladı.

'Test rutin yapılmalı'



İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Kolu üyesi Dr. Emrah Kırımlı ise Milliyet'e yaptığı açıklamada, ilk testi pozitif çıkmayan ancak belirtisi olan ve akciğer tomografisinde hastalığı net ortaya çıkan olguların bulunduğunu belirterek şunları dedi:

"PCR testi pozitif sonuç verdiğinde yüzde 99.9 doğruluk payı var. Ancak bazen yanlış örnek alınması veya virüs sayısının az olması nedeniyle ilk testi negatif çıkıp çalışmaya devam eden meslektaşlarımız da oluyor. Sağlık çalışanları için hiçbir semptom gözetilmeksizin rutin testler yapılmalı. Özellikle İstanbul ve İzmir genelinde şu saatten itibaren ateşi olmayan ancak tat almada sorun yaşayan, öksüren veya diğer belirtileri olan kişiler de Kovid-19 kabul edilerek izole edilmesi gerekir. İlçeler bazında elimizde net veriler yok. Ancak çalışmak zorunda olup her gün işine giden insanların yaşadığı dar gelirli bölgeler vaka sayısı açısından biraz daha riskli olabilir."

Maske yeni geldi

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir "İstanbul'da 32 aile hekimi, 13 ebe ve hemşire ile 7 personel olmak üzere toplam 52 personelin test veya tomografi sonuçları pozitif. Koruyucu ekipman 16 gündür gelmiyordu. Cuma maske geldi. Eldiven, tulum, gözlük, bone hiç gelmedi. 16 gün önce de bir kutu cerrahi maske gelmişti" dedi.

İzmir'de de sayı yüksek

Ankara Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara da Ankara'da 27 sağlık çalışanının testinin pozitif kaydederek, "Test sonucu bekleyen ve riskli 10 meslektaşımız daha olduğunu biliyoruz. Ancak henüz sonuçları çıkmayan ve pozitif vakalar ile karşılaşmış meslektaşlarımız da söz konusu" dedi. İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanı Nuri Seha Yüksel ise kent genelinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve şüpheli olup evde karantinada olan 100 civarında sağlık çalışanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Aile sağlığı merkezlerindeki test sonucu pozitif çıkan ve şüpheli olup evde karantinada olan 40 sağlıkçı mevcut. Bakanlığın açıkladığı sayılarda sıkıntı yok. Zaten yoğun hasta temaslı ve riskli olduğu düşünülen arkadaşlarımız bir süre geri çekilip evde dinlendirildikten sonra yeniden çalışmaya başlıyorlar. İzmir, İstanbul'dan sonra en riskli kent durumunda. Maalesef önlemler geç alındı ve vatandaşlarımız da hastalığın ciddiyetini biraz geç kavradı. Sağlık çalışanları için koruyucu ekipman desteğinin garantisi çok önemli. Malzemeler geliyor ancak yarın bir gün ulaşamama endişesi performansı düşürüyor. Halkımız lütfen ama lütfen uyarıları ciddiye alsın. Bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız bir salgınla mücadele ediyoruz."