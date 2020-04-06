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MEB, TRT EBA TV'de bu haftaki yayın akışını paylaştı

Bakanlık, öğrencilerin EBA TV den yapacakları ders takibi için bu haftaki yayın akışını sosyal medyadan paylaştı.
 06 Nisan 2020 08:37
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MEB, TRT EBA TV'de bu haftaki yayın akışını paylaştı

MEB, TRT EBA TV'de bu haftaki yayın akışını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs nedeniyle öğrencilerin evde ders takibi yapabilmesi amacıyla EBA TV den ders yayınına başlamıştı.

Bakanlık, öğrencilerin EBA TV den yapacakları ders takibi için bu haftaki yayın akışını sosyal medyadan paylaştı.

MEB'in paylaştığı yayın akışı:

Memurlar.Net
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