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Eve özel berber servisi: VİP tıraş

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için berberler 21 Mart'tan beri kapalı. Ancak bazı berberler yasağı 'evde tıraş' yaparak deliyor. Yoğun bir talep olduğunu belirten berberler, 2-3 gün sonrasına randevu veriyor. Normalde 50 TL'ye yapılan saç tıraşının ev tarifesi ise 150 TL.
 06 Nisan 2020 08:44
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Eve özel berber servisi: VİP tıraş

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için berberler 21 Mart'tan beri kapalı. Ancak bazı berberler yasağı 'evde tıraş' yaparak deliyor. Yoğun bir talep olduğunu belirten berberler, 2-3 gün sonrasına randevu veriyor. Normalde 50 TL'ye yapılan saç tıraşının ev tarifesi ise 150 TL.

Hürriyet'in ekonomi servisinin haberine göre: İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile berber dükkanları da 21 Mart'tan beri kapalı. Ancak bu yasağın, müşterinin talebi berberin de 'olur' demesiyle sık sık delindiği anlaşıldı. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan berber S. C., işyerinin kapalı olması nedeniyle, eski müşterilerinin evlerine giderek saç tıraşlarını yaptığını söyledi. Bir holding yöneticisi olarak kendimizi tanıtarak konuştuğumuz S. C., "Belli ki önemli bir toplantınız var. Başka ilçelere pek gitmiyorum. Ancak sizin için gelebilirim. Saç kesimini 150 TL'ye yapıyorum. Konum atarsanız gelirim" diye konuştu.

VEKİLİ DE TIRAŞ ETTİM

İstanbul Ataşehir'de bulunan berber N. K. ise bakanlığın kararını hatırlatarak "3.150 lira cezası var. Geçen bir arkadaşımızın başına geldi. Polis nasıl olmuşsa takip etmiş ve kendisine ceza yazdı. Riskli bir durum olduğu için özel davet eden müşterilerin evlerine gitmiyorum" dedi.

Bu kez Ankara Altındağ'da berber dükkanı bulunan K. S. ile konuşuyoruz. Kızılay'a yakın bir bölgede olduğumuzu söylediğimiz K. S., "Vereceğiniz adrese gelirim. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. Hem bizim hem müşterinin sağlığı önemli. Geçen gün bir milletvekili abimizin de saç tıraşını yaptım. Normal zamanda 50 TL saç kesimi. Özel olarak evde yaptığım için 100 TL alıyorum. İşler çok yoğun 2-3 gün sonrasına randevu verebiliyoruz" dedi.

ÇOK ARAYAN VAR

İzmir Buca'da işyeri bulunan H. Y. ise berber ihtiyacımızın söylememizden hemen sonra, "Sağlıktan önemlisi yok. Çok arayan oluyor ancak gelemem. Malum hem yasak da var" diye konuştu. Yasak kararına uymayan berberlere 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Evlere gidiyorsan dükkanı kapatmanın anlamı ne?
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