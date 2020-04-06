1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dijital kabinede 31 şehir brinfingi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez videokonferansla toplanacak. Toplantıda salgının ekonomiye etkisi ve tedbirler ele alınırken bakanlar 31 kenti kapsayan yasaklarla ilgili brifing verecek.
 06 Nisan 2020 08:48
Yazdır
Dijital kabinede 31 şehir brinfingi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, bugün de aynı yöntemle olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nden katılacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte planlanan yeni önlemler ele alınacak. Toplantıda koronavirüsün ekonomide, ticarette, turizmde, eğitimde etkisi tüm yönleriyle ele alınacak. Kabinede koronavirüsün yayılmasının ardından ekonomik anlamda alınan tedbirlerle, esnafa ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanacak teşvikler konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kapsamlı bir sunum yapacak.

KAMPANYA DA ELE ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüsle mücadelede gelinen son durumu anlatacağı toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kışlalardaki tedbirler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başta 30 büyükşehire giriş-çıkış yasağı olmak üzere, 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağının sahadaki son durumu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül cezaevlerindeki durumun yanı sıra infaz düzenlemesi hakkında kabineyi bilgilendirecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da maske, dezenfektan, solunum cihazı gibi ihtiyaç duyulan malzemelerin yerli imkanlarla üretimi ve salgının ticarete yansımaları konusunda Erdoğan'a brifing verecek. Toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara dağıtılmak üzere başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda gelinen son durum ve toplanan bağışların nasıl dağıtılacağı da ele alınacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
06 Nisan 2020 10:18		 Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
06 Nisan 2020 09:38
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için koronavirüs toplantısı yaptı
06 Nisan 2020 03:50		 İletişim Başkanı Altun AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
06 Nisan 2020 00:23
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü
06 Nisan 2020 00:21		 6 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Nisan 2020 00:08
İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım
05 Nisan 2020 23:39		 CHP'li Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti
05 Nisan 2020 23:19
İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı
05 Nisan 2020 22:23		 Dr. Baydarol: AB koronavirüs mücadelesinde sınıfta kaldı
05 Nisan 2020 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım
Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!
Evlere gidiyorsan dükkanı kapatmanın anlamı ne?
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Eve özel berber servisi: VİP tıraş
601 sağlık çalışanına korona bulaştı: İstanbul'da sayı 200'den fazla
'İnfaz düzenlemesinde' son rötüşlarla kapsam genişledi
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şok market'in büyük ayıbı 3
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 7
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
ilkokul numaramız 1
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 1
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
PTT 1
bamya 1
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
SON İLANLAR
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam