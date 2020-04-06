

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre: Bankaların açıklamalarına göre son günlerde şube dışı işlemlerin oranı toplam bankacılık işlemlerinde yüzde 90'lık bir paya ulaşırken, bankaların internet şubeleri ve mobil bankacılık uygulamalarındaki kullanıcı trafiği ise kısa sürede en az 2'ye katlandı. Bankacılık dijitale kayınca bu alanda faaliyet gösteren dolandırıcıların da iştahı kabardı. Özellikle koronavirüsle ilgili mesaj içerikleri ile sahneye çıkan dolandırıcılar dijital kanalları kullanan vatandaşı dolandırmaya çalışıyor. Sahte banka görünümlü hesaplardan vatandaşa, "Bankaya gitme, hesap bilgilerini gir, şifreni yaz, kullanıcı adını paylaş, maaşını kolayca teslim edelim, promosyonun bizden" gibi mesajlar ya da e-postalar gösterip banka hesaplarını ya da kredi kartları limitlerini boşaltmayı hedefliyorlar.?

Son dakika haberi: Dikkat Sakın kanmayın... Türkiye eve kapandı, dolandırıcıların iştahı arttı: Virüslü soygun

YARDIM BAHANESİYLE DOLANDIRILMAYIN!

Koronavirüs döneminde özellikle yaşlılar başta olmak üzere çok sayıda vatandaşımız evlerinden çıkamıyor. Onların ihtiyaçları kamu görevlileri tarafından oluşturulan sosyal yardım ekipleri tarafından karşılanıyor. Bu ekiplerde polis, jandarma, kaymakamlık ve belediye personelleri yer alıyor. Kamu personeli vatandaşın maaşını evine kadar getirirken ihtiyaç halinde erzak yardımı da yapılıyor. İşte bu noktada devreye giren dolandırıcılar vatandaşları arayarak kamu görevlisi olduklarını ve banka bilgilerini paylaşır ise maaşlarını evlerine kadar getirebileceklerini söylüyor. Bu noktada telefonda kimsenin banka bilgilerini paylaşmaması gerekiyor. Zaten maaş sahibinin bankası sizin talebiniz doğrultusunda maaşınızı kamu görevlileri aracılığı ile evinize kadar ulaştırıyor.

TELEFONUNU HACK'LEYİP HESABINI BOŞALTTILAR

Denizli'de yaşayan 22 yaşındaki Emre Turhan'ın cep telefonunu hack'leyen (izinsiz giriş yapan) dolandırıcılar telefondaki mobil bankacılık uygulamasını kullanarak gencin 3 bin 250 tutarında yatan maaşını başka bir banka hesabına aktardı. Telefonunun bozulduğunu düşünen genç banka hesabının boşaltıldığını ise bozulduğunu düşündüğü telefonunu cep telefonu tamircisine götürdüğünde anladı. Turhan, geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile oturduğu esnada cep telefonu kendi kendine uygulamaları açmaya başladı. Telefonun güç tuşuna basmasıyla yanan ekran ışığı aynı anda kapandığını gören Turhan, telefonun bozulduğunu düşünerek sabah olmasını bekledi. Ertesi gün sabah saatlerinde telefon tamircisine giden Turhan, telefonunu tamirciye bırakarak çalıştığı iş yerinden yatan maaşını çekmek için banka ATM'sinin yolunu tuttu. ATM'de hesabına bakan Turhan, hesapta 1 TL 81 kuruş olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Turhan, bunun üzerine tekrar telefon tamircisine giderek telefonunu alıp mobil bankacılık uygulamasına bakmak istedi. Ancak bu defa telefon tamircisi Turhan'a telefonunun bozulmadığını hack'lendiğini yani telefonuna izinsiz giriş yapıldığını belirtti. Turhan, hemen polise başvururken kendisinin telefonda her hangi bir bankacılık işlemini onaylamadığını belirtti.