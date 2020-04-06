1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsten kira borcu siliniyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan kanunla kira borçları siliniyor mu? 1 Mart-30 Haziran arasındaki süreçte kira borcunun ödenmemesi nedeniyle işyeri kira sözleşmeleri feshedilmeyecek. Kiracı tahliye edilemeyecek. Ancak bu döneme ilişkin kira borcu silinmeyecek. İcra takipleri durdurulduğu için 30 Nisan'dan sonra icra takibi yapılabilecek. Konut kiraları ise kapsam dışında.
 06 Nisan 2020 09:03
Yazdır
Koronavirüsten kira borcu siliniyor mu?

ÖNCE okurlarımın sorularını özetleyen iki örnek:

1) "Şirketimize ait işyerlerimiz var. Bunların çoğunu kurumsal büyük şirketlere kiraya verdik. Fakat bu büyük şirketler şimdi koronavirüsü mücbir sebep olarak göstererek kira ödeyemeyeceklerini söylediler. Mart ayı kiraları için kapalı dönemde oldukları süre içinde iade faturası kestiler. Bu süreçte biz kiraya verenlerin hiç mi hakkı yok? Ya da kiracıların böyle ödememe hakları var da biz mi bilmiyoruz?"

2) "7226 sayılı kanuna göre 1 Mart-30 Haziran arası ödenmeyen kiralar için ev sahibi olarak haklarımız nedir?"

KANUNLA KALDIRILMADI

Okurlarımdan gelen bu yöndeki soruları emekli Yargıtay üyesi avukat Mustafa Ateş'e sordum. Ateş, bu soruları ayrıntılı şekilde şöyle yanıtladı:

"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı kanunun geçici 1. maddesiyle '1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı' düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme 1/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar işleyecek kira borcunu ortadan kaldırmamaktadır.

TAHLİYE İSTENEMEYECEK


Bu süre içerisinde kira borcu devam edecektir. Ancak bu dönemdeki kira borçlarının ödenmemesi sebebiyle kira sözleşmesi kiraya verenler tarafından feshedilemeyecek ve kiracının tahliyesi istenemeyecektir. Kanuna göre özellikle belirtmek gerekir ki kira ödemeleri ertelenmemiş veya ortadan kaldırılmamıştır. Bu düzenlemeye göre bu döneme ilişkin ödenmeyen kira parasının tahsili için icra takibi de yapılabilecektir.

İCRA TAKİPLERİ DURDU

Ancak Cumhurbaşkanı'nın İcra İflas Kanunu'nun 330. maddesi gereğince 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2279 sayılı kararıyla, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 30 Nisan'a kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur.

30 NİSAN'DAN SONRA

Bu durumda 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır. Ancak aynı döneme ilişkin kira parasının tahsili için 30 Nisan tarihinden sonra icra takibi yapılabilecek, ihtiyati haciz kararı alınıp infazı istenebilecek, takibin kesinleşmesi halinde borçlu kiracının mal varlığı üzerine haciz konulabilecek, tahliyesi istenemeyen işyerindeki malları haczedilip muhafaza altına alınabilecektir.

İŞYERİ KİRASI FAİZİYLE


Ödenmeyen işyeri kira parası için 30 Nisan tarihine kadar icra takibi yapılamasa da kira sözleşmesinde kira parasının ödeneceği gün kesin olarak belirlenmişse bu süreçte faiz işleyecek ve kira parası faiziyle tahsil edilecektir.

KONUT KİRALARI KAPSAM DIŞI

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Bu arada şunu özellikle belirtmek gerekir ki, 7226 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesine göre aynı dönemde (1 Mart-30 Haziran) işyerlerinden farklı olarak konut kiralarına ilişkin kira borcunun ödenmemesi halinde genel hükümlere göre şartları varsa kiralayan yani ev sahibi tarafından kira sözleşmesi feshedilebilecek ve kiracının bu sebeple tahliyesi istenebilecektir.

Fakat konut kiralarına ilişkin kira borçları sebebiyle de işyeri kira borçlarında olduğu gibi 30 Nisan tarihine kadar, önceki kira alacakları da dahil olmak üzere borçlu yani kiracı hakkında icra takibi yapılamayacaktır."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüs nedeniyle telefonların garanti süresi uzatılıyor
06 Nisan 2020 09:07		 Eve özel berber servisi: VİP tıraş
06 Nisan 2020 08:44
'Şok Marketler' 5 bin istihdam planlıyor
06 Nisan 2020 07:52		 'Ceketimizi satarız işçimizi çıkarmayız'
06 Nisan 2020 07:20
Evlere gidiyorsan dükkanı kapatmanın anlamı ne?
06 Nisan 2020 06:51		 Özel sağlık sigortalarından koronavirüsü kapsama alma kararı
04 Nisan 2020 11:16
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
04 Nisan 2020 10:34		 'Tanzim' maske satışı başlıyor
04 Nisan 2020 09:05
Fırsatçılar vatandaşın ekmeğine de dadandı
04 Nisan 2020 07:46		 Online alışveriş patlama yaptı: Eve teslim siparişler üç katına çıktı
04 Nisan 2020 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım
Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!
Evlere gidiyorsan dükkanı kapatmanın anlamı ne?
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Eve özel berber servisi: VİP tıraş
601 sağlık çalışanına korona bulaştı: İstanbul'da sayı 200'den fazla
'İnfaz düzenlemesinde' son rötüşlarla kapsam genişledi
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
hisya 1
mem.net sözlük cafe 15
yüz koruyucu siperlik 1
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 7
şok market'in büyük ayıbı 3
Murat Muratoğlu 1
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
PTT 1
ab'nin birlik olamaması 1
SON İLANLAR
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam