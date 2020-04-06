Virüs nedeniyle telefonların garanti süresi uzatılıyor
|06 Nisan 2020 09:07
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Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre: Salgın sürecinde garanti süresi sona eren cihazlar için Lenovo ve Motorola, örnek olabilecek bir karar alarak garanti süresini uzatmaya karar verdi. 15 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında garanti süresi dolan cihazları kapsayan kararın ardından kullanıcılar 31 Mayıs'a kadar garanti kapsamından yararlanabilecek.
Cihazlarını tamir veya herhangi bir başka sebeple üretici firmaya ulaştıramamaları sebebiyle salgın dönemi içinde garanti süresi sona eren tüm cihazlar bu kampanyaya dahil edilmiş durumda.
Ancak Lenovo ve alt markası Motorola, garanti süresini uzatan tek şirket değil. Daha önce de Huawei, Realme, OnePlus ve Vivo gibi markalar da benzer yönde bir kararı hayatı geçirmişti.
Salgının yaz aylarında da etkisini sürdürmesi halinde bu tarihler elbette değişebilir.
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