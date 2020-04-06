Bu mahallelere yasak işlemiyor
|06 Nisan 2020 09:24
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu'nun Şenbolluk ile Samsun'un Ambartepe mahallelerinde bu yasak işlemiyor. Çünkü iki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen 7 metre genişliğindeki yolun bir tarafındaki hanelerde Ordulu vatandaşlar, diğer tarafında ise Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor. Sokağa çıktıklarında, başka bir il sınırını geçme durumuyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, ne yapacaklarını şaşırdı. Mahalleli, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de, Ordu'dan Samsun'a 3 adımda geçebildiği için şaşkın olduklarını söylüyor. Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Tınkır, "Yürüyerek Samsun'dan Ordu'ya geçiyoruz. Yasak bizde pek işlemiyor" dedi. Samsun'un Ambartepe mahallesinde esnaf olan Turan Kışla ise "Samsun'dan gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz ama Ordu'dan gelen müşterilerimiz tedirgin ediyor. Kafamız şu an çok karışık. Özellikle yetkililerimizden bu bölge için bir yardım ve bilgilendirme istiyoruz" diye konuştu.
Hamza Alp
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