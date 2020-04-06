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Emekliye 1000 TL ikramiye bu hafta ödenecek

13 milyon emekliye bayram ikramiyeleri bu hafta ödenecek. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Peki kimler kaç lira alacak? Yeni emekliler alabilecek mi? İşte ikramiye ile ilgili soruların cevapları
 06 Nisan 2020 09:29
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Emekliye 1000 TL ikramiye bu hafta ödenecek

Hükümet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkilerini azaltmak için hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yaklaşık 13 milyon emekli ve yakınına Ramazan Bayramı ikramiyelerini bu hafta ödemeye başlayacak. İkramiyenin detaylarıyla ilgili emeklilerin aklındaki tüm soruların cevapları şöyle:

Nisan ikramiyesinden kimler yararlanabiliyor?

- SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

İkramiye kaç lira olacak?

- Maaşı kaç lira olursa olsun emekliler 1.000'er lira alacak. Vefat eden emeklilerin yakınlarına ise hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Hem babasından hem eşinden maaş alanlara nasıl ödeme olacak?

- İki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılacak.

İkramiye ödemelerine haciz uygulanıyor mu?

- İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

Yeni emekliler de alabilecek mi?

- Yaşlılık, ölüm, iş göremezlik aylığı yeni bağlananların da bayram ikramiyesi belirtilen tarihlerde yatırılacak.

İkramiye için nereye başvuruluyor?

- SGK ödemeyi başvuruya gerek olmadan yapıyor.

Ödemeler emeklilerin maaş aldıkları bankalardaki hesaplarına yatırılıyor.

Mayısta emekli olanlar ikramiye alabilecek mi?

- Bu yıl 24-26 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekilirken, yeni emeklilerin olumsuz etkilenmemesi için torba yasayla düzenleme yapıldı. Buna göre, nisan ve mayısta yaşlılık, ölüm, sürekli iş göremezlik ödeneği bağlananlar da ikramiye alabilecek. Maaşları bağlanınca, ikramiyeleri de verilecek.

Paralar ne zaman hesaplara geçecek?

- SSK emeklileri 7-10 Nisan'da, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri 11 Nisan'da alacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE EVDE ÖDEME

Para evde ödenecek mi?

- Maaş hesaplarına yatırılacak. 65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri istekleri halinde evlerine teslim edilecek.

Ödeme miktarı değişecek mi?

- İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Şu an için bir artış durumu yok.

Faruk Erdem
Sabah
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