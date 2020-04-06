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Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuştu: Akşener, "Evimde çalışan yardımcım coronaya yakalandı. Biz de test yaptırdık. Sonuç negatif çıktı. Büyük tedirginlik yaşadık. Ama çok şükür iyiyiz" dedi, aldığı corona önlemlerini anlattı...
 06 Nisan 2020 09:38
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Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuştu: Akşener, "Evimde çalışan yardımcım coronaya yakalandı. Biz de test yaptırdık. Sonuç negatif çıktı. Büyük tedirginlik yaşadık. Ama çok şükür iyiyiz" dedi, aldığı corona önlemlerini anlattı...

'EVDE KALIYORUM'

Akşener, ilk corona virüsü vakası açıklandığında da Tekirdağ'daydı. Programını yarıda kesip Ankara'ya döndü. Meral Hanım, salgının ortaya çıkmasının ardından aldığı tedbirleri şöyle anlattı:

*Ankara'ya döndüğümüzde de partideki sağlık kurulumuzun yönlendirmesiyle, ben ve yakın çalıştığım ekibime corona virüsü testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. O zamandan beri de ağırlıklı olarak evde kalıyorum.

*Sosyal mesafe kurallarını uyguluyorum. Alışverişleri eşim yapıyor, o da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına üst düzeyde özen gösteriyor. Yalnız birkaç gün önce bir olay yaşadık.

*Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan yardımcım Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık, sonuçlarımız negatif.

AKŞENER, KENDİNİ EVİNDE KARANTİNAYA ALDI

Akşener'in corona virüsü testi negatif çıktı. Ancak o tedbiri elden bırakmıyor. Eşi Tuncer Akşener ile birlikte kendisini İstanbul'daki evinde karantinaya aldı.
Sözcü
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