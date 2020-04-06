Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|06 Nisan 2020 09:40
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otomotivde ilk çeyreğin en çok satılanları belli oldu
05 Nisan 2020 11:30
|Otomatik vites otomobil satışlarında artış
04 Nisan 2020 19:16
|Otomotiv sektöründe yüzde 54 daralma bekleniyor
04 Nisan 2020 15:20
|İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
04 Nisan 2020 11:20
|Araç muayene süresi 3 ay ertelendi
03 Nisan 2020 08:29
|Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 41 büyüdü
02 Nisan 2020 10:50
|Otomobilinizi emanet olarak başkasına vermeyin uyarısı
31 Mart 2020 20:59
|Kış lastiğini değiştirecek sürücülere 'Koronavirüs' uyarısı
30 Mart 2020 11:22
|Trafiğe 1 ayda 53 bin 135 aracın kaydı yapıldı
30 Mart 2020 11:17
|Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
29 Mart 2020 09:10