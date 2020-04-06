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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 06 Nisan 2020 09:40
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,7250 6,7260
Avro 7,2780 7,2790
Sterlin 8,2450 8,2870
ANKARA
ABD Doları 6,7130 6,7700
Avro 7,2220 7,3250
Sterlin 8,1950 8,3450
Anadolu Ajansı
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