1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trump'ın doktorundan virüs açıklaması: Mevsimsel olacak

Beyaz Saray'ın coronavirüs ile mücadelede en önemli isimlerinden biri olan ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, virüsün mevsimsel bir hastalık haline gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
 06 Nisan 2020 09:45
Yazdır
Trump'ın doktorundan virüs açıklaması: Mevsimsel olacak

Fauci, CBS televizyon kanalında "Face The Nation" programında yaptığı açıklamada, "Virüs küresel olarak kontrol altına alınmazsa mevsimsel bir nitelik kazanması ihtimali var. Dünya yakında büyük ölçüde COVID-19'u yenmeyi başarabilirse bile yeniden dirilişe hazırlık yapılması gerekir'" dedi.

Trump karşıtı isimlerin bile sözüne güvendiği isimlerden olan Dr. Fauci federal hükümetin aşı geliştirme ve ilaç tedavileri için klinik araştırmalar yapma gibi hazırlık tedbirleri üzerinde çalıştığını söyledi. Mevsim değişikliğine girerken yeniden dirilişin başlangıcının görülebileceğini söyleyen Fauci, "Bu virüsün dünyadan tamamen ortadan kaldırılması pek mümkün olmayacağı için hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Tayfun Hopalı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım
06 Nisan 2020 07:41		 Koronavirüse yakalanan takım doktoru intihar etti
05 Nisan 2020 22:43
İran'da 100 yaşındaki hasta taburcu edildi
05 Nisan 2020 21:51		 Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1500'ü geçti
05 Nisan 2020 20:04
İtalya'da son 24 saatte 525 hasta hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 19:09		 ABD'de üretildi! Koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak
05 Nisan 2020 18:40
Libya eski Başbakanı, koronadan hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 17:58		 ABD'de son 24 saatte 1340 kişi hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 17:13
Yunanistan'da iki göçmen kampı karantinaya alındı
05 Nisan 2020 17:09		 İngiltere'de son 24 saatte 621 kişi hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 16:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım
Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!
Evlere gidiyorsan dükkanı kapatmanın anlamı ne?
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Eve özel berber servisi: VİP tıraş
601 sağlık çalışanına korona bulaştı: İstanbul'da sayı 200'den fazla
'İnfaz düzenlemesinde' son rötüşlarla kapsam genişledi
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Siirt İl Sağlık Müdürü Ömür'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
hisya 1
mem.net sözlük cafe 15
yüz koruyucu siperlik 1
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 7
şok market'in büyük ayıbı 3
Murat Muratoğlu 1
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
PTT 1
ab'nin birlik olamaması 1
SON İLANLAR
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam