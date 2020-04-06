Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Sözcü Gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığının, Zoom adlı programdan dolayı, 81 il milli eğitim müdürünü acil toplantıya çağırdığını iddia etti.
|06 Nisan 2020 10:11
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