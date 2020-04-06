Benzine bu gece zam geliyor
|06 Nisan 2020 10:18
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Petrol fiyatlarında son günlerde görülen artış, akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekiyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr'ye aktardığı bilgiye göre, benzinin litresinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam bekleniyor. Zam gelmesi durumunda pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.
İstanbul'da 1 Nisan'da 5 TL'nin altına gerileyen benzinin litre fiyatı, akaryakıt bayileri ve ilçeler arasında fiyat farkları olsa da bugün itibarıyla 5,12 TL seviyesinde bulunuyor.
Zammın gelmesi durumunda benzinin litresi İstanbul'da 5,27 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 5,43 TL'ye yükselecek.
PETROL FİYATLARI BİR HAFTADA YÜZDE 50 ARTTI
Yıla 66 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı, 31 Mart'ta 22 dolara kadar geriledikten sonra, bugün itibarıyla 33 dolar seviyesinde.
Corona virüsü salgınının küresel talebi düşürmesi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında sert düşüş kaydedilmişti.
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kaya petrolü şirketlerinin finansal olarak zor durumda kalması üzerine harekete geçen ABD yönetimi, arz kesintisi konusunda anlaşmaları için Rusya ve Suudi Arabistan yönetimleriyle görüşmüştü.
Petrolde arz kesintisi olacağı yönündeki beklenti nedeniyle fiyatlar son bir haftada yüzde 50 arttı.
9 Nisan'daki OPEC+ toplantısında arz kesintisi konusunda karar alınması bekleniyor.
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